Será o primeiro concerto em Portugal dos norte-americanos Khruangbin.

No próximo mês de agosto, a banda que em 2018 figurou em numerosas listas de melhores do ano, incluindo na da BLITZ, com o seu álbum “Con Todo El Mundo”, junta-se ao cartaz do Vodafone Paredes de Coura, que se realiza no Alto Minho de 14 a 17 de agosto.



Naturais de Houston, no Texas, os Khruangbin tocam uma mescla de rock psicadélico e funky e têm sido elogiados pela crítica e por artistas como Jonathan Wilson, que à BLITZ afirmou: “Há uma banda de que gosto, chamada Khruangbin – são uma banda instrumental, funky, de afrobeat misturado com surf music dos anos 60… O gajo [guitarrista, Mark Speer] é novo, deve ter uns 28 anos! É um miúdo, que acho fantástico na Stratocaster. Mas cada vez é mais raro encontrar alguém como o David Gilmour. Será que ainda existem?”.



Jonathan Wilson é outro dos confirmados no cartaz do Vodafone Paredes de Coura. Veja aqui o “elenco” já anunciado para o festival minhoto.

14 de agosto

The National

Parcels

Boogarins

15 de agosto

New Order

Car Seat Headrest

Khruangbin

Alvvays

Cave Story

Boy Pablo

Acid Arab

Krystal Klear

Yellow Days

16 de agosto

Spiritualized

Father John Misty

Jonathan Wilson

Julien Baker

Black Midi

Connan Mockasin

Balthazar

First Breath After Coma

Romare (DJ set)

17 de agosto

Patti Smith

Suede

Mitski

Kamaal Williams

Flohio

Alice Phoebe Lou

Crumb



