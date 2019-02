Os Led Zeppelin criaram um gerador de playlists que permite aos fãs criarem a sua lista de canções favoritas da banda como forma de celebrar 50 anos da edição do álbum homónimo de estreia. O catálogo inteiro da banda - incluindo todos os álbuns de estúdio, álbuns ao vivo e as edições especiais ampliadas editadas nos últimos anos - está ao dispor dos seguidores do grupo britânico no site oficial da banda mas o serviço também pode ser utilizado no Spotify e YouTube.

Para dar o exemplo, os Zeppelin convidaram alguns músicos amigos para fazerem as suas escolhas, entre os quais estão o ex-White Stripes Jack White, os Royal Blood e os mexicanos Maná. Entre as escolhas de White, que descreve a banda como "uma força inderrubável da música", estão temas como 'Moby Dick', 'The Lemon Song' ou 'Since I've Been Loving You'. Ouça abaixo.

Já os britânicos Royal Blood, escolheram canções como 'In My Time of Dying', 'Immigrant Song' e alguns temas retirados das "BBC Sessions", casos de 'Dazed and Confused' ou 'I Can't Quit You Baby'. Os fãs podem também ficar a saber, no serviço, qual a percentagem de pessoas que escolheu determinado tema.