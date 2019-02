Heather Parry, diretora da Live Nation Productions e uma das produtoras do filme “Assim Nasce Uma Estrela”, foi afastada do seu cargo, depois de a empresa ter levado a cabo um inquérito interno de forma a determinar se eram verdadeiras as alegações de abuso verbal e bullying no local de trabalho.

Em dezembro, a Live Nation suspendera Heather Parry, depois de alguns funcionários alegarem que a produtora usava linguagem racista e homofóbica.

Agora, em comunicado, a empresa anunciou que a produtora deixará a Live Nation “com efeitos imediatos”.

Segundo a Billboard, o inquérito interno não provou que Heather Parry tenha usado linguagem racista ou homofóbica, mas a Live Nation terá concluído que a sua conduta não estava à altura das expectativas da empresa no que toca a liderança.

Em comunicado, Heather Parry diz-se muito orgulhosa do seu trabalho com a Live Nation. “Como chefe, sou dura e brutalmente honesta e neste processo percebi que posso ser mais eficaz como líder mas também uma pessoa melhor. Vou crescer com esta experiência e espero continuar a minha carreira como produtora independente”.

Segundo a Variety, várias pessoas que trabalharam com Heather Parry acusaram-na de ser uma “terrorista emocional” ou de ter atirado um carregador de telemóvel a alguém, queixa que a produtora desmentiu através do seu advogado.

“Assim Nasce Uma Estrela” está nomeado para vários Óscares. A cerimónia acontece no próximo domingo - tudo sobre os nomeados e as atuações aqui.