Kendrick Lamar e SZA decidiram não atuar na cerimónia de entrega dos Óscares, prémios de cinema norte-americanos, que se realiza este domingo. Os intérpretes de 'All the Stars', do filme "Black Panther", serão assim os únicos, entre os cinco nomeados na categoria de Melhor Canção Original, a não atuar ao vivo, com a revista Variety a avançar que as razões dadas para a não comparência na cerimónia se prendem com "logística e timing". Recorde-se que a dupla também rejeitou o convite para atuar na gala dos Grammys.

Os outros nomeados na categoria de Melhor Canção Original que sobem ao palco do Dolby Theatre são: Jennifer Hudson, que cantará 'I'll Fight' do filme "RBG"; Gillian Welch e David Rawlings que apresentam 'When a Cowboy Trades His Spurs for Wings' de "A Balada de Buster Scruggs"; Bradley Cooper e Lady GaGa que interpretam 'Shallow' de "Assim Nasce Uma Estrela"; e Bette Midler, que foi a convidada especial para cantar 'The Place Where Lost Things Go' de "O Regresso de Mary Poppins".

A reboque das várias nomeações do filme "Bohemian Rhapsody", os Queen serão convidados especiais, atuando com o cantor Adam Lambert. Siga o link para consultar a lista de nomeados, saber quais são os grandes favoritos das categorias principais e também onde e a partir de que horas poderá acompanhar a cerimónia. Recorde abaixo o vídeo oficial de 'All the Stars'.