Os herdeiros de Michael Jackson processaram o canal de televisão HBO, alegando uma quebra de contrato.

O canal terá assinado um acordo com o "Rei da Pop", em 1992, em que este lhe cedia os direitos de transmissão de um concerto em Bucareste, parte da digressão "Dangerous".

Em troca, a HBO não poderia fazer quaisquer declarações depreciativas acerca de Jackson.

Com a exibição do documentário "Leaving Neverland", que explora várias acusações de abuso sexual de menores feitas contra o músico, os herdeiros de Michael Jackson alegam que o contrato anterior foi quebrado e pedem, agora, uma indemnização no valor de 100 milhões de dólares.

O canal já respondeu a este processo, garantindo que "Leaving Neverland" irá mesmo para o ar. A estreia deste documentário de duas partes está marcada para os dias 3 e 4 de março.