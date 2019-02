Antes de ser Lady Gaga, uma das artistas mais badaladas na contagem decrescente para os Óscares era Stefani Joanne Angelina Germanotta. A transformação da norte-americana, nascida em Nova Iorque há quase 33 anos, na cantora e atriz que hoje tem uma residência em Las Vegas tem sido bem documentada, ao longo dos anos, pelos numerosos fãs, que no Youtube partilham entrevistas e atuações dos verdes anos de Gaga.

Aqui, por exemplo, apresentam-se fotos bem conhecidas e outras retiradas do álbum de família da filha de Cynthia e Joseph. A evolução de Stefani, desde bebé até aos 31 anos, registada em seis minutos:

Também documentada se encontra a passagem de Lady Gaga pela School of Arts de Nova Iorque. Veja-a aqui a cantar e a tocar piano, aos 18 anos:

Com banda e ainda de cabelo escuro, eis Lady Gaga a tocar piano, mais uma vez, desta vez interpretando uma canção mais rock.

Aos 19, a futura estrela foi “apanhada” num programa de partidas da MTV, que colocava pessoas em situações incómodas, premiando aqueles que mantivessem a calma com 100 dólares. Veja-a aqui a exaltar-se com a empregada de um restaurante.

E aos 21 anos, Lady Gaga tocava no festival de Coachella, com a colaboradora Lady Starlight:

Também no que toca a entrevistas o Youtube está cheio de preciosidades. Aqui, por exemplo, Lady Gaga diz a um jornalista norueguês que não tem medo que as referências sexuais da sua música ofusquem o seu valor. “Se eu fosse um homem e estivesse aqui de cigarro na mão, com a mão na virilha, a dizer que faço música porque adoro carros rápidos e f¨der miúdas, dizias que eu era uma estrela rock. Mas como sou mulher e faço música pop, fazes juízos de valor. Eu sou uma estrela rock”.

Nomeada para Melhor Atriz e Melhor Canção Original, Lady Gaga deverá ser um dos destaques da gala dos Óscares no próximo domingo. Saiba aqui o que esperar.