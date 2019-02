Depois de esgotar sete datas e de ter a oitava quase a esgotar, o maestro holandês André Rieu anunciou mais um concerto na Altice Arena, em Lisboa: 21 de novembro. Segundo o comunicado de imprensa, o nono espetáculo - que sucede ao de dia 20 de novembro, anunciado há menos de um mês - foi marcado "devido à continuada procura de bilhetes". Os ingressos já estão à venda, nos locais habituais, custando entre €40,00 e €120,00.

Estes nove concertos em Lisboa marcam o regresso do artista a Portugal, 20 anos depois, trazendo consigo a sua Johann Strauss Orchestra. Rieu veio à capital portuguesa no início deste mês para anunciar que depois dos concertos esgotados (entre 13 e 31 de março), regressaria em novembro. Veja abaixo um vídeo do maestro a ensaiar a canção infantil 'Loja do Mestre André', uma das surpresas prometidas para os concertos na Altice Arena.