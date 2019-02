De 'Somebody to Love' a 'Bohemian Rhapsody', claro, ouça aqui todas as canções dos Queen que integram o filme biográfico "Bohemian Rhapsody", tal como foram cantadas, ao vivo, por Freddie Mercury. São 21 grandes momentos do percurso da banda britânica.

'Somebody To Love' ao vivo no Montreal Forum, no Canadá, em novembro de 1981

'Keep Yourself Alive' no The Rainbow, em Londres, em março de 1974

'Seven Seas of Rhye' ao vivo em Budapeste, na Hungria, em julho de 1986

'Killer Queen' em Earl's Court, Londres, em 1977

'Fat Bottomed Girls' na cidade de Milton Keynes, Inglaterra, em junho de 1982

'Bohemian Rhapsody' no Estádio de Wembley, em Londres, em julho de 1986

'Now I'm Here' ao vivo no Hammersmith Odeon, Londres, em 1975

'Crazy Little Thing Called Love' num ensaio em Bristol em 1979

'Love Of My Life' ao vivo no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em 1985

'We Will Rock You' ao vivo no Estádio de Wembley, em Londres, em julho de 1986

'Another One Bites The Dust' ao vivo em Buenos Aires, Argentina, em 1981 e Viena, Áustria, em 1982

'I Want To Break Free' no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em 1985

'Under Pressure' ao vivo em Montreal, Canadá, em novembro de 1981

'Who Wants To Live Forever' no Estádio de Wembley, em Londres, em julho de 1986

'Radio Ga-Ga' no Estádio de Wembley, em Londres, em julho de 1986

'Ay-Oh' ao vivo em Knebworth, Inglaterra, em agosto de 1986

'Hammer To Fall' no festival Golden Rose Pop em Montreux, Suíça, em 1986

'We Are The Champions' no Live Aid, Estádio de Wembley, Londres, em julho de 1985

'Don't Stop Me Now' em Tóquio, no Japão, em abril de 1979

'The Show Must Go On'