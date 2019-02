A cerimónia dos Óscares, os mais disputados prémios de cinema norte-americanos, realiza-se no próximo domingo no Dolby Theatre, em Los Angeles. Sem um anfitrião principal este ano - depois da polémica com o comediante Kevin Hart - e múltiplos apresentadores convidados, a gala poderá ser acompanhada, em Portugal, no canal por cabo Fox a partir das 01h00 (de domingo para segunda) - a habitual transmissão da chegada das estrelas à passadeira vermelha tem início às 23h30.

Apresentando os vencedores nas diversas categorias desta que é a 91ª edição dos Óscares, estarão, entre outros, Javier Bardem, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Sarah Paulson, Daniel Craig, Michael Keaton, Helen Mirren, Whoopi Goldberg Charlize Theron ou Pharrell Williams. Eleitos para apresentar os nomeados ao mais cobiçado prémio da noite, o de Melhor Filme, foram o chef José Andrés, Dana Carvey, Queen Latifah, o congressista norte-americano John Lewis, Diego Luna, Tom Morello, Mike Myers, Trevor Noah, Amanda Stenberg, Barbra Streisand e a tenista Serena Williams.

Subindo ao palco, mas para atuar, estarão os nomeados na categoria de Melhor Canção Original: Jennifer Hudson cantará 'I'll Fight' do filme "RBG"; Gillian Welch e David Rawlings apresentam 'When a Cowboy Trades His Spurs for Wings' de "A Balada de Buster Scruggs"; Bradley Cooper e Lady GaGa interpretam 'Shallow' de "Assim Nasce Uma Estrela"; e Bette Midler foi a convidada especial para cantar 'The Place Where Lost Things Go' de "O Regresso de Mary Poppins".

Quanto a Kendrick Lamar e SZA, intérpretes da quinta canção nomeada - 'All the Stars' de "Black Panther" -, ainda não se sabe se subirão ao palco - no site oficial dos Óscares os seus nomes não constam da lista de atuações, mas a revista Esquire coloca a hipótese de vir a ser uma das surpresas da noite. Por outro lado, a reboque das várias nomeações do filme "Bohemian Rhapsody", os Queen serão convidados especiais, atuando com o cantor Adam Lambert.

Quanto aos favoritos nas categorias principais, começando pela de Melhor Filme, os críticos do Los Angeles Times apontam para "Roma", do realizador mexicano Alfonso Cuarón. O Hollywood Reporter aponta no mesmo sentido, apesar de não dar a vitória como garantida, apresentando "BlacKKKlansman" de Spike Lee como o seu maior concorrente. A revista Variety pensa de outra forma, apostando em "Green Book - Um Guia Para a Vida". Tanto "Assim Nasce Uma Estrela" quanto "Bohemian Rhapsody" parecem estar fora da corrida para a estatueta mais cobiçada da noite, segundo as previsões de publicações especializadas.

No que diz respeito ao prémio para Melhor Realizador, as apostas do Los Angeles Times, do Hollywood Reporter e da Variety dão a vitória de Alfonso Cuarón como quase certa, com Spike Lee e Yorgos Lanthimos (de "A Favorita") a surgirem na melhor posição para o derrotar. Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") é apontado como o grande favorito a ganhar o prémio de Melhor Ator, com as três publicações e também a revista Time Out, a não destacarem grandes opositores. A estatueta de Melhor Atriz também deverá ir parar às mãos de Glenn Close ("A Mulher"), com as publicações a darem Lady GaGa ("Assim Nasce Uma Estrela") e Olivia Colman ("A Favorita") como vencedoras menos prováveis.

O discurso de vitória na categoria de Melhor Canção Original deverá ser feito por Lady GaGa pelo tema 'Shallow' de "Assim Nasce Uma Estrela", mas a revista Variety ainda coloca a possibilidade de vencer o tema 'The Place Where Lost Things Go' de "O Regresso de Mary Poppins". Consulte abaixo os nomeados de todas as categorias e faça também as suas apostas.

Melhor Filme

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“A Favorita”

“Green Book - Um Guia Para a Vida”

“Roma”

“Assim Nasce Uma Estrela”

“Vice”

Melhor Realizador

Spike Lee (“BlacKkKlansman”)

Pawel Pawlikowski (“Cold War - Guerra Fria”)

Yorgos Lanthimos (“A Favorita”)

Alfonso Cuaron (“Roma”)

Adam McKay (“Vice”)

Melhor Ator

Christian Bale (“Vice”)

Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”)

Bradley Cooper (“Assim Nasce Uma Estrela”)

Willem Defoe (“À Porta da Eternidade”)

Viggo Mortensen (“Green Book - Um Guia Para a Vida”)

Melhor Atriz

Yalitza Aparicio (“Roma”)

Glenn Close (“A Mulher”)

Olivia Colman (“A Favorita”)

Lady Gaga (“Assim Nasce Uma Estrela”)

Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”)

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali (“Green Book - Um Guia Para a Vida”)

Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”)

Sam Elliott (“Assim Nasce Uma Estrela”)

Sam Rockwell (“Vice”)

Adam Driver (“BlacKkKlansman”)

Melhor Atriz Secundária

Regina King (“Se Esta Rua Falasse”)

Amy Adams (“Vice”)

Marina De Tavira (“Roma”)

Rachel Weisz (“A Favorita”)

Emma Stone (“A Favorita”)

Argumento Adaptado

“A Balada de Buster Scruggs”

“BlacKkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”

“Se Esta Rua Falasse”

“Assim Nasce Uma Estrela”

Argumento Original

“A Favorita”

“First Reformed”

“Green Book - Um Guia Para a Vida”

“Roma”

“Vice”

Filme Animado

“Incredibles 2: Os Super-Heróis”

“Ilha dos Cães”

“Mirai”

“Ralph vs A Internet”

“Homem Aranha: No Universo Aranha"

Melhor Filme Estrangeiro

“Capernaum” (Líbano)

“Cold War - Guerra Fria” (Polónia)

“Nunca Deixes de Olhar” (Alemanha)

“Roma” (México)

“Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões” (Japão)

Melhor Documentário

“Free Solo”

“Hale County This Morning This Evening”

“Minding the Gap”

“Of Fathers and Sons”

“RBG”

Melhor Fotografia

“Cold War - Guerra Fria”

“A Favorita”

“Nunca Deixes de Olhar”

“Roma”

“Assim Nasce Uma Estrela”

Melhor Guarda-Roupa

“A Balada de Buster Scruggs”

“Black Panther”

“O Regresso de Mary Poppins"

“A Favorita”

“Maria, Rainha dos Escoceses”

Melhor Montagem

“BlacKkklansman”

“Bohemian Rhapsody”

“A Favorita”

“Green Book - Um Guia Para a Vida”

“Vice”

Maquilhagem e Cabelo

“Border”

“Maria, Rainha dos Escoceses”

“Vice”

Banda Sonora Original

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Se Esta Rua Falasse”

“Ilha dos Cães”

“O Regresso de Mary Poppins”

Melhor Canção Original

“All the Stars” (“Black Panther”)

“I’ll Fight” (“RBG”)

“The Place Where Lost Things Go” (“O Regresso de Mary Poppins”)

“Shallow” (“Assim Nasce Uma Estrela”)

“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” (“A Balada de Buster Scruggs”)

Design

“Black Panther”

“A Favorita”

“O Primeiro Homem na Lua”

“O Regresso de Mary Poppins”

“Roma”

Edição de Som

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“O Primeiro Homem na Lua”

“Um Lugar Silencioso”

“Roma”

Mistura de Som

“Black Panther”

“Assim Nasce Uma Estrela”

“Bohemian Rhapsody”

“Roma”

“O Primeiro Homem na Lua”

Efeitos Visuais

“Vingadores: Guerra do Infinito”

“Christopher Robin”

“O Primeiro Homem na Lua”

“Ready Player One: Jogador 1”

“Han Solo: Uma História de Star Wars”

Documentário (Curta Metragem)

“Black Sheep”

“End Game”

“Lifeboat”

“A Night at the Garden”

“Period. End of Sentence.”

Curta Metragem Animada

“Animal Behavior”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”

Curta Metragem

“Detainment”

“Skin”

“Marguerite”

“Fauve”

“Mother”