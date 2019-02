Com apenas 10 anos, venceu em 2016 a terceira temporada da edição dinamarquesa do programa televisivo "Got Talent". Johanne Astrid Poulsen, baterista de apenas dez anos de idade, surpreendeu o mundo tocando exigente temas de Led Zeppelin ('Whole Lotta Love') e Rage Against the Machine ('Killing in the Name').

Na final, a jovem interpretou "Bad Craziness", tema da banda dinamarquesa D-A-D, tendo levado para casa cerca de 35 mil euros com a sua vitória. E o futuro? - esta era a pergunta que mais lhe faziam na altura. Resposta pronta: "Tocar em muitos sítios ou numa banda a sério. Não pensei muito nisso, mas quero ser baterista quando crescer", disse.

O futuro é agora. Três anos depois, encontramos Johanne Astrid Poulsen a tocar realmente com uma banda, Jo & The Mofos (entre o rock e o blues), a participar em jam sessions e a ensaiar sozinha. Na sua conta de YouTube, a jovem de quase 13 anos mostra a sua evolução: