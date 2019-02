Em poucos dias, Jussie Smollett passou de vítima a réu. O ator norte-americano irá responder em tribunal por ter prestado falsos testemunhos à polícia, o que acarreta uma pena máxima de três anos na prisão.

Recorde-se que o ator alegou ter sido vítima de um ataque racista e homofóbico por parte de dois homens encapuzados, que o insultaram, prenderam-no com uma corda e lhe deitaram lixívia em cima enquanto circulava na rua, em Chicago.

Entretanto, foram detidos dois suspeitos, os irmãos nigerianos Ola e Abel Osundairo, que ttrabalharam com o ator na série "Empire" e que dizem ter sido pagos pelo próprio Smollett para encenar o ataque.

Foram já divulgados pelo canal CBS dois vídeos em que estes dois irmãos são vistos a comprar máscaras de ski, luvas, óculos de sol e chapéus em lojas de conveniência.

As autoridades encarregues do caso já deixaram de se referir ao ator como "vítima", acusando-o formalmente do crime de falso testemunho.

Entre as incongruências no caso, estão o facto de Jussie Smollett ter deixado a corda com que foi alegadamente atacado em torno do pescoço durante 42 minutos, e o ter apontado imediatamente para uma câmara que disse ter captado o incidente - mas que estava voltada numa outra direção.

Os advogados de Smollett já reagiram a estas noticias, afirmando que o seu cliente "é inocente até prova em contrário" e prometendo "uma investigação detalhada e uma defesa agressiva".