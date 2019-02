A cerimónia de entrega dos Prémios BRIT, que decorreu esta quarta-feira, começou desde logo com uma promessa: a de que estávamos a assistir ao "maior espetáculo do mundo".

Ou, pelo menos, foi essa a ideia com que se ficou após ver o ator Hugh Jackman ter honras de abertura com uma performance de 'The Greatest Show', tema presente na banda-sonora do filme "The Greatest Showman", que foi um sucesso no Reino Unido.

Os The 1975 foram inevitavelmente o grande destaque da noite, ao levarem para casa dois prémios: o cobiçado Álbum Britânico do Ano e o de Melhor Banda Britânica.

A banda de Matt Healy subiu ainda ao palco para interpretar 'Sincerity Is Scary', tema retirado de "A Brief Inquiry Into Online Relationships", o álbum que lhes valeu os dois prémios supracitados.

Nos seus discursos, os 1975 não deixaram de fazer algumas críticas à indústria da música, insurgindo-se contra a forma como artistas misóginos são defendidos.

"Examinamos as suas nuances e caracterizamo-los como tendo uma personalidade 'difícil', ao passo que as mulheres que os criticam são tratadas como histéricas que não entendem arte", afirmou Healy, citando a jornalista Laura Snapes.

Os 1975 deixaram também uma mensagem aos Arctic Monkeys, os quais bateram na categoria de Melhor Banda Britânica, agradecendo-lhes por serem "uma banda tão inspiradora e relevante em 2019".

Já Beyoncé e Jay-Z podem não ter marcado presença na cerimónia, mas foi deles o melhor discurso de agradecimento.

O casal, que venceu na categoria de Melhor Banda Internacional sob o nome The Carters, agradeceu a distinção com um vídeo em que é possível ver um retrato da ex-atriz e hoje Duquesa Meghan Markle como se fora a Mona Lisa.

A cerimónia encerrou com uma prestação dinâmica de Pink, que interpretou um medley com os seus maiores êxitos, como 'Just Give Me a Reason', 'Try' e 'What About Us', na companhia de Dan Smith, dos Bastille.