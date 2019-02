Há mais duas bandas confirmadas no cartaz do Vodafone Paredes de Coura.



Os ingleses Black Midi, apresentados como um grupo de pós-punk experimental, atuam no Minho a 16 de agosto.

Apelidados de "a banda mais estranha do Reino Unido" pelo NME, os novatos Black Midi, que ainda não têm álbum lançado, têm-se mantido afastados da imprensa e das redes social, cultivando à sua volta uma aura de secretismo.

Também confirmados em Paredes de Coura estão os portugueses Cave Story. Natural das Caldas da Rainha, a banda apresentará o mais recente "Punk Academics" a 15 de agosto.

VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, de 14 a 17 de agosto

14 de agosto

The National

Parcels

Boogarins

15 de agosto

New Order

Car Seat Headrest

Alvvays

Cave Story

Boy Pablo

Acid Arab

Krystal Klear

Yellow Days

16 de agosto

Spiritualized

Father John Misty

Jonathan Wilson

Julien Baker

Black Midi

Peaking Lights

Connan Mockasin

Balthazar

First Breath After Coma

Romare (DJ set)

17 de agosto

Patti Smith

Suede

Mitski

Kamaal Williams

Flohio

Jayda G

Alice Phoebe Lou

Crumb