Corey Taylor, vocalista dos Slipknot defende que os Imagine Dragons substituíram os canadianos Nickelback como pior banda de sempre. Numa entrevista ao programa de rádio de Steve Jones, guitarrista dos Sex Pistols, o líder da banda norte-americana concordou com o apresentador, quando este disse que os Nickelback são "o bode expiatório do rock and roll", mas acrescentou: "no entanto, estão a passar o testemunho aos Imagine Dragons, neste momento, e eu adoro isso".

"Eles são horríveis, portanto está tudo bem", continuou Taylor em declarações ao programa de rádio de Los Angeles, "e eles são de Las Vegas, portanto vou para casa sob uma chuva de protestos. Não posso mostrar a cara naquela cidade novamente. Sim, as pessoas estão a voltar a gostar dos Nickelback, lentamente, e a dirigir a sua raiva irritante para os Imagine Dragons".

Recorde-se que, em 2017, Taylor e o vocalista dos Nickelback, Chad Kroeger, se envolveram numa troca de galhardetes que começou com Kroeger a dizer: "quão boa pode a tua música ser se têm de andar à porrada em palco, vomitar na tua própria máscara todas as noites?" e terminou com a resposta à altura do líder dos Slipknot, que disse que a cara do músico canadiano "parece um pé" e que a música da sua banda "está para o rock como o KFC para o frango".