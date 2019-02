'Telemóveis', a canção de Conan Osiris no Festival da Canção, tem motivado as mais variadas reações, de 'memes' a um inspirado texto da personagem Jovem Conservador de Direita.

Agora, um grupo de idosos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ílhavo, recriou o tema recorrendo a uma letra nova (que inclui pérolas como "tentei dançar Conan e esbardalhei-me toda") e, claro, à imprescindível caracterização visual. A mesma unidade de apoio aos cidadãos séniores já tinha feito paródias de temas conhecidos como 'Despacito', de Luis Fonsi, e 'Hello', de Adele.

Veja aqui o resultado: