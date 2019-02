Teve lugar esta quarta-feira, em Londres, a 39ª edição dos Prémios BRIT, que homenageiam o que de melhor se fez na música britânica ao longo do último ano - e não só.

Entre o lote de vencedores da noite estão os The 1975, que têm reencontro marcado com o público português para julho deste ano, quando atuarem no festival Super Bock Super Rock.

A banda de Matt Healy bateu a forte concorrência de artistas como Florence & The Machine, George Ezra ou Jorja Smith para levar para casa o prémio mais cobiçado, o de Álbum Britânico do Ano, por "A Brief Inquiry Into Online Relationships".

Não só isso como ainda arrecadou o prémio de Melhor Banda Britânica, ultrapassando os Arctic Monkeys ou os Gorillaz.

Entre os demais vencedores estão nomes como Calvin Harris e Dua Lipa, que venceram na categoria de Single Britânico do Ano ('One Kiss'), George Ezra, que venceu o prémio de Melhor Artista Solo Masculino, e Jorja Smith, considerada a Melhor Artista Solo Feminina.

No campo internacional, destaque para Drake (Melhor Artista Solo Internacional Masculino) e para Ariana Grande (idem, no Feminino).

A cerimónia foi apresentada pelo comediante Jack Whitehall e contou ainda com atuações dos 1975, George Ezra, Jorja Smith, H.E.R. e Pink. Veja aqui a lista completa de vencedores:

Melhor Artista Solo Masculino

George Ezra

Melhor Artista Solo Feminina

Jorja Smith

Single Britânico do Ano

Calvin Harris & Dua Lipa – ‘One Kiss’

Melhor Banda Britânica

The 1975

Melhor Artista Novo Britânico

Tom Walker

Vídeo Britânico do Ano

Little Mix feat. Nicki Minaj – ‘Woman Like Me’

Melhor Artista Solo Masculino (Internacional)

Drake

Melhor Banda (Internacional)

The Carters

Melhor Artista Solo Feminina

Ariana Grande

Álbum Britânico do Ano

The 1975 – "A Brief Inquiry Into Online Relationships"

Prémio de Contribuição Notável para a Música

Pink

Melhor Produtor Britânico

Calvin Harris

Prémio de Sucesso Global

Ed Sheeran

Prémio de Escolha dos Críticos

Sam Fender