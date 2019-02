Fumo branco: já há data para o lançamento do novo álbum dos Capitão Fausto, o quarto da sua carreira e o sucessor de "Capitão Fausto Têm os Dias Contados", de 2016.

Intitulado "A Invenção do Dia Claro", o disco será editado a 15 de março e conterá, ao todo, oito faixas.

"A Invenção do Dia Claro" foi gravado nos Red Bull Studios, em São Paulo, por Rodrigo "Funai" Costa, com a colaboração de Alejandra Luciani e Fernando Ianni, tendo sido misturado em Alvalade pela própria banda. A masterização ficou a cargo de Brian Lucey, tendo a capa sido desenhada por Vítor da Silva.

A apresentação ao vivo deste álbum terá lugar no Porto e em Lisboa, primeiro na Casa da Música, a 4 de abril, e depois no Capitólio, a 6. Os bilhetes para estes concertos já se encontram disponíveis em todos os locais habituais: de 14 euros a 18 euros no caso do Porto, 18 euros no de Lisboa.

Confira aqui o alinhamento de "A Invenção do Dia Claro":

1. Certeza

2. Boa Memória

3. Outro Lado

4. Sempre Bem

5. Amor, a nossa vida

6. Faço as Vontades

7. Lentamente

8. Final