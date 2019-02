Foram anunciados mais dois nomes para o cartaz do festival MEO Sudoeste, que este ano se realiza de 7 a 10 de agosto na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

Um deles é o do DJ e produtor norte-americano Steve Aoki, que assim regressa a Portugal e a este mesmo festival, onde atuou por duas ocasiões: em 2015 e 2016. Atuará a 7 de agosto.

O outro é o do compositor brasileiro Vítor Kley, autor do êxito 'O Sol', cujo videoclip já alcançou perto de 150 milhões de visualizações no YouTube e que subirá ao palco no dia 9 de agosto. Ambos atuarão no palco principal do Sudoeste, o Palco MEO.

Os bilhetes encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 48 euros (diário) aos 105 euros (passe geral). Veja o cartaz anunciado até agora:

7 de agosto

Palco MEO – Anitta, 6lack, Steve Aoki

8 de agosto

Palco MEO – Post Malone

9 de agosto

Palco MEO – Russ, Vítor Kley

10 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet