A atuação de Conan Osiris na primeira semifinal do Festival da Canção, que apresentou o homem de “Adoro Bolos” a um público mais amplo do que aquele que já o seguia nos numerosos concertos que vem dando, rapidamente encontrou tradução em piadas, “memes” e ilustrações partilhadas nas redes sociais.



Na página satírica Jovem Conservador de Direita, a atuação do “Dr. Conan Osiris” é considerada “o momento mais baixo da História de Portugal depois de o quase ex-Mestre de filosofia política Sócrates ter levado o país à bancarrota. O festival da Eurovisão é a única forma de nós mostrarmos aos nossos parceiros europeus que somos um país digno. Não podemos arriscar enviar um artista como o Dr. Conan Osiris”.

“O Dr. Conan é a manifestação da geringonça sob a forma musical. Um cantor mal vestido a chorar sobre partir um telemóvel, que provavelmente estava a pagar por mensalidades, ou sobre gostar de bolos, que provavelmente come todos os pequenos-almoços com dinheiro do RSI. Enquanto isso tem um rapaz a dançar ao lado dele em tronco nu. Um pouco como o papel do PCP e do BE na geringonça”, argumenta ainda o Dr. Jovem Conservador de Direita, contrapondo que “o Dr. Salvador Sobral era um cantor da austeridade. Ele cantava sobre amar por duas pessoas, ou seja era o pague um leve dois do amor”.

Por seu turno, João Quadros escreveu no Twitter que “aquilo do Conan Osiris não tem nada de original. São dois gajos bêbedos a ir para casa vindos da noite. Um já não se aguenta em pé, o outro vem meio a chorar, com voz arrastada, a dizer que partiu o telemovel. Um clássico”.

Além de fazer uma versão de 'Telemóveis', Carlos Costa defendeu Conan Osiris e a máscara que o cantor usou na televisão, lembrando que artistas como Ariana Grande ou Beyoncé já recorreram a acessórios semelhantes:

O Canal Q antecipou-se à polémica, fazendo um postal de Dia dos Namorados com a letra de 'Telemóveis'...

... e mais tarde refletiu a controvérsia aplicando a mesma letra a uma imagem do primeiro-ministro António Costa ao telefone:

Também o bailarino João Reis Moreira tem merecido várias menções. A página Comentadores, por exemplo, compara-o a um Nokia 3310, pela sua resistência ao choque:

Por último, a atuação de Conan Osiris parece ter, também, inspirado vários ilustradores, que no Instagram partilharam as suas criações.

A segunda semifinal do Festival da Canção acontece no próximo sábado, 23 de fevereiro. Saiba mais aqui.