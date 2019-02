A fadista Carminho irá dar dois concertos nos Coliseus do Porto e de Lisboa, que servirão para apresentar, ao vivo, os temas de "Maria", o seu novo álbum.

Os espetáculos estão marcados para o dia 24 de maio, no Coliseu do Porto, e para 25 do mesmo mês em Lisboa.

Juntamente com o anúncio destes concertos, Carminho partilhou também o videoclip para 'Estrela', o último single a ser retirado de "Maria".

Os bilhetes para os concertos nos Coliseus serão colocados à venda no próximo sábado, a preços que vão dos 20 euros aos 40 euros no caso do Porto e dos 18 euros aos 50 euros no de Lisboa.

Veja aqui o videoclip para 'Estrela':