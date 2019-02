"Duro", dos Xutos & Pontapés, conseguiu resistir à concorrência de "Thank U, Next", de Ariana Grande, e segurar o primeiro lugar do top nacional de vendas de álbuns, mantendo-se assim há três semanas na liderança. O novo registo da cantora norte-americana estreou-se na vice-liderança, com a banda sonora de "A Star is Born", assinada por Lady GaGa e Bradley Cooper, a encerrar o pódio.

Mayra Andrade entra para o sexto lugar da tabela com o novo "Manga", "Magic of the Musicals" de André Rieu estreia-se no 39º lugar, "Buoys" de Panda Bear no 40º e "Nocturne" de Vangelis no 49º.

1. Xutos & Pontapés - "Duro"

2. Ariana Grande - "Thank U, Next"

3. Lady GaGa & Bradley Cooper - "A Star is Born"

4. Tony Carreira - "As Canções das Nossas Vidas - Acústico - 30 Anos"

5. Stereossauro - "Bairro da Ponte"

6. Mayra Andrade - "Manga"

7. Queen - "Bohemian Rhapsody"

8. António Zambujo - "Do Avesso"

9. Queen - "The Platinum Collection"

10. Pedro Abrunhosa & Comité Caviar - "Espiritual"

Apesar de não ter chegado ao primeiro lugar do top de vendas de álbuns, Ariana Grande domina a tabela de streaming, mantendo-se em primeiro lugar com '7 Rings' e entrando para o segundo com 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored'. 'Thank U, Next' reentra para o top 10, estando esta semana no sexto lugar.

1. Ariana Grande - '7 Rings'

2. Ariana Grande - 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored'

3. ProfJam feat. Lhast - 'Tou Bem'

4. Lady GaGa & Bradley Cooper - 'Shallow'

5. Halsey - 'Without Me'

6. Ariana Grande - 'Thank U, Next'

7. Dennis DJ & MC Kevinho - 'Agora É Tudo Meu'

8. Post Malone - 'Wow.'

9. Dillaz & Lhast - 'Gravidade'

10. Billie Eilish - 'Bury a Friend'