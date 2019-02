Foi divulgado um vídeo íntimo de Nicole Scherzinger, das Pussycat Dolls, e do piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton.

O vídeo, que dura dois minutos e meio, mostra o (então) casal a trocar carícias na cama, tendo sido filmado com um telemóvel.

Ainda não se sabe quem terá colocado o vídeo online, suspeitando-se que o mesmo tenha sido roubado por um hacker. Até à data, já soma quase 300 mil visualizações.

Fonte próxima da cantora afirmou ao jornal britânico The Sun que a mesma irá ficar "desolada" com a divulgação do vídeo. "Não foi feito para consumo público", acrescentou.

Nicole Scherzinger e Lewis Hamilton mantiveram uma relação amorosa de 2007 a 2015. A cantora namora hoje com o tenista búlgaro Grigor Dimitrov.