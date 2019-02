O Neopop, de Viana do Castelo, anunciou os primeiros 12 nomes para a edição deste ano. Em destaque, o regresso dos britânicos Underworld a Portugal. Nome cimeiro da música eletrónica dos anos 90, a dupla de Karl Hyde e Rick Smith ficará para sempre ligada ao hino geracional 'Born Slippy (Nuxx)', que fez furor no grande ecrã, no filme "Trainspotting", de Danny Boyle. Esteve pela última vez em Portugal na edição de 2015 do NOS Primavera Sound, no Porto.

O festival, que se realiza de 7 a 10 de agosto junto ao Forte de Santiago da Barra, chega à 14ª edição continuando a apostar no tecno enquanto género primordial. Além dos Underworld, ao longo de quatro dias e em quatro palcos (Neostage, Antistage, Teatro Sá de Miranda e Parque de Campismo), estão confirmados 2Jack4U (live), Amelie Lens, Ben Klock, DVS1, John Digweed, Lokier, Maceo Plex, Rebekah (live), Richie Hawtin, Surgeon (live) e The Advent (live 90's set).

Os passes para o Neopop estão à venda ao preço de 85 euros (passe geral) e 175 euros (passe VIP).