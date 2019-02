Os Cure anunciaram uma série de concertos especiais em torno de "Disintegration", um dos seus álbuns mais aclamados, que celebra 30 anos de existência este ano-.

A banda irá dar quatro concertos na Casa da Ópera de Sydney (Austrália), de 24 a 28 maio, que farão parte do festival Vivid Live.

Não é a primeira vez que os Cure ali atuam e também não é a primeira vez que revisitam o seu legado. Em 2011, interpretaram neste mesmo festival os seus primeiros três álbuns, na íntegra.

Em comunicado, Robert Smith mostrou-se "deliciado" com a possibilidade de regressar a uma casa que bem conhece. Para além de "Disintegration", de 1989, os Cure irão ainda interpretar alguns lados B e outras raridades do mesmo período.

Recorde-se que os Cure serão cabeças de cartaz do primeiro dia do festival NOS Alive 2019, atuando a 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés.

Esse espetáculo não será, no entanto, construído em torno de "Disintegration"; a banda deverá lançar um disco novo este ano, que poderá ser apresentado ao vivo em Portugal.