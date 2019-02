O rapper norte-americano Lil Xan, de 22 anos, anunciou nas redes sociais que vai ser pai, apenas cinco meses depois de ter terminado uma relação com Noah Cyrus, irmã de Miley Cyrus. A noiva do artista, Annie Smith, está grávida de apenas cinco semanas, mas o casal não quis esperar e partilhou a notícia no Instagram: "queria esperar, mas não consigo deixar os meus fãs sem saber. É oficial, vou ser pai.

"Adoro-vos muito e espero que me acompanhem nesta viagem maluca. Nunca me senti tão feliz na vida", continua o rapper, "estão todos convidados para a festa de revelação do sexo do bebé, prometo!". Em declarações ao site TMZ, confessou ainda: "sinto-me fantástico, nunca me senti tão vivo na minha vida, é incrível".

Smith acrescenta que foi "uma surpresa", apesar de já estarem a tentar ser pais há algum tempo. A noiva de Xan diz que fez o teste em casa e o rapper assume que chorou quando soube, "mas foram lágrimas de felicidade". Recorde-se que pouco tempo depois da separação do artista e Noah Cyrus, Xan entrou numa clínica de reabilitação, tendo saído em dezembro e terminado o tratamento em casa.

Sem esclarecer o porquê da publicação, a irmã de Miley Cyrus partilhou, também no Instagram, uma mensagem que está a ser encarada como uma reação à notícia de Xan: "vou ser feliz nem que seja a última coisa que faço". O final da relação dos dois artistas nunca ficou bem explicada, com acusações de traição mútuas e até insinuações de que teria sido uma editora discográfica a "fabricar" a história de amor do ex-casal.