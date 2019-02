Madonna partilhou, no Instagram, um curto teaser do vídeo que rodou no Miradouro Panorâmico de Monsanto no início deste ano.

No mesmo, é possível ver também a fadista Fábia Rebordão, prima em terceiro grau de Amália e Celeste Rodrigues, esta última com quem Madonna conviveu em Lisboa e Nova Iorque.

O teaser faz-se ainda acompanhar por uma versão de Fábia Rebordão de 'Vou Dar de Beber À Dor', também conhecido informalmente por 'Casa da Mariquinhas', tema imortalizado pela voz de Amália Rodrigues.

É também possível vislumbrar o jovem guitarrista Gaspar Varela, bisneto de Celeste Rodrigues e que também esteve com Madonna na Passagem de Ano 2017-18, em Nova Iorque, com a bisavó, as batucadeiras de Cabo Verde e o cantor Dino D'Santiago.

Recorde-se que estes últimos nomes terão colaborado com Madonna no seu próximo álbum, gravado num estúdio de Paço de Arcos. Ainda sem título ou data de lançamento definida, o álbum deverá ter uma forte componente lusófona.

Este não deverá ser, no entanto, o último teaser partilhado por Madonna antes do lançamento do disco. "Há mais diversão à espreita, para partilhar, para celebrar", escreveu, na legenda.

Veja aqui: