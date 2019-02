Jessica Pratt é um dos destaques do programa BLITZ Rádio desta semana.



A norte-americana falou com Manuela Paraíso sobre o seu novo disco, “Quiet Signs”.



Nesta emissão do programa transmitido na rádio SBSR, aos sábados, das 16h às 17h, pode também ouvir a entrevista da BLITZ a Peixe e Frankie Chavez, ou seja, à dupla Miramar, e conhecer todas as novidades musicais da semana.



