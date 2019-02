Todd Weisenbaker, guitarrista da banda de Ryan Adams, pronunciou-se sobre as acusações de que é alvo o músico norte-americano. Adams foi, recorde-se, recentemente acusado por várias mulheres, entre as quais a ex-mulher, Mandy Moore e a cantora e compositora Phoebe Bridgers, de abuso psicológico e manipulação.

Num post no Instagram cujo mote é "Ryan, por favor, procura ajuda", Weisenbaker afirma que "tempos houve em que preferi acreditar na sua insana versão da verdade simplesmente porque era mais fácil do que acreditar que alguém conseguiria ser um monstro dessa estirpe. Foi doentio e embaraçoso".

"Percebi recentemente que a maior parte do que ele me contava era mentira atrás de mentira. Tinha desculpas para tudo", continua. "Há algum tempo, disse-lhe que ele precisava de procurar ajuda e ele pediu-me que o ajudasse. Não me arrependo e nunca me arrependerei de tentar ajudar alguém realmente necessitado. Acredito no perdão, na redenção e na recuperação, mas a minha vida apanhou com os efeitos nefastos das ilusões de outra pessoa", explica.

O músico, que também faz parte de La Sera, acrescenta que nada revelou antes "porque temi, efetivamente, pela segurança da minha família", mas que agora sente a responsabilidade de se chegar à frente nesta causa. "As mulheres que avançaram são tremendamente corajosas", conclui.

Ryan Adams tinha três álbuns previstos para este ano. O primeiro dos quais, "Big Colors", agendado para abril, teve a sua edição cancelada.