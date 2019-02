Com chegada aos cinemas previsto para maio e realização a cargo de Dexter Fletcher (o realizador que terminou "Bohemian Rhapsody", biopic dos Queen), "Rocketman" segue o percurso de Elton John até ao lançamento do seu quinto álbum, 'Honky Chateau', em 1972, o primeiro a chegar ao número 1 do top americano.

O filme contará com Taron Egerton no papel de Elton John e será o próprio ator galês, de 30 anos, a assumir os créditos vocais, algo que já podemos constatar numa 'featurette' agora revelada onde Egerton (no papel de Elton) interpreta 'Tiny Dancer', de 1971.

"Taron é um ator multifacetado", afirma o realizador no vídeo. "Canta realmente no filme e fá-lo de forma convincente. Tem uma voz incrível", acrescenta. O produtor musical Giles Martin revela que foi o próprio Elton John a confessar-lhe que "ninguém canta as minhas canções melhor que o Taron".