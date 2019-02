Não é de hoje que as atuações dos britânicos Massive Attack são mais do que meras experiências musicais. O concerto que deram esta noite num Campo Pequeno “à pinha”, em celebração de duas décadas da obra-prima “Mezzanine”, não fugiu à regra, com um portentoso espetáculo de luz e imagem a criar o ambiente perfeito para escutarmos, mergulhados na multidão, as canções seminais (e íntimas) de um dos álbuns que, olhando retrospetivamente para as últimas décadas da história da música, melhor soube juntar as qualidades evolutivas das máquinas e o calor da voz humana. Robert Del Naja e Grant Marshall não pouparam nos esforços para transformar esta celebração num momento inesquecível, não só trazendo consigo as duas vozes convidadas mais marcantes do álbum de 1998 - o jamaicano Horace Andy, que do alto dos seus 67 anos continua com uma sobriedade vocal invejável, e a escocesa Liz “Cocteau Twins” Fraser - como brindando os fãs com uma série de versões que contextualizam as onze pérolas-canção de “Mezzanine”.

As surpresas chegaram cedo, quando, depois de uma trovoada introdutória de flashes acompanhada por uma valente ventania de guitarra, a banda deu início ao espetáculo com uma versão bem defendida de ‘I Found a Reason’, dos Velvet Underground. Abrir com um tema de outro artista não é, seguramente, para qualquer um, mas no caso dos Massive Attack tem uma ótima justificação: o tema escrito por Lou Reed é samplado em ‘Risingson’, momento magistral que se seguiu. As mensagens políticas, mais ou menos subliminares, sempre foram uma constante nos espetáculos dos Massive Attack, e enquanto nos deixamos embalar entre a bateria bem escavada de ‘I Found a Reason’ e o baixo pulsante de ‘Risingson’, os nossos olhos viajam para o ecrã onde, depois de avistarmos uma cidade oásis, somos brindados por imagens do ex-primeiro ministro inglês Tony Blair, do falecido líder iraquiano Saddam Hussein, da família real britânica ou de uma Britney Spears de ar desaustinado, na rua, rodeada por paparazzi.

Sem ser necessária grande explicação, porque quem conhece a dupla britânica sabe da sua forte consciência social, continuamos a ser brindados, ao longo de pouco mais de hora e meia de concerto, com imagens que nos mostram o melhor e o pior do ser humano e mensagens que nos chamam à razão. Se num momento observamos o poder da arte em todo o seu esplendor, num bailado ou num filme musical, no seguinte seguimos com uma marcha militar, somos depois atirados para um evento desportivo e transportados para um cenário de guerra e destruição ou um motim num local de diversão noturna. “Liga-te”, “junta-te”, “toca”, “aceita” são termos que a banda exibe nos ecrãs, contrapondo-os com os perigos da tecnologia, do culto das celebridades, dos lobbies farmacêuticos ou da ligação pouco clara entre a Rússia de Vladimir Putin e os Estados Unidos de Donald Trump (severamente apupado assim que a sua imagem surge no ecrã)… “Por trás dos ecrãs, roubaram-te os teus dados e disseram-te como votar”, lê-se em letras garrafais. A arte vai salvar-nos, no final? Parece ser essa a questão que se impõe.

Depois de uma intempestiva ’10:15 Saturday Night’, pedida emprestada aos Cure, outra das fontes de inspiração de “Mezzanine”, entram em cena os convidados de luxo: Horace Andy, com a sua voz sem idade, atira-se à trovoada reggae de ‘Man Next Door’; Liz Fraser, também em grande forma, dá vida à sereia que tem em si na misteriosa e sedutora ‘Black Milk’. A estes dois momentos, sobejamente celebrados pela plateia, segue-se, tal como no disco, o tema-titulo, com os seus sintetizadores periclitantes a mediarem um duelo intenso entre o registo encorpado de Marshall e a voz ácida de Del Naja. Soltam-se, então, os morcegos, as corujas e demais criaturas da noite para uma magnífica e endiabrada versão de ‘Bela Lugosi’s Dead’, dos góticos Bauhaus. Depois da acalmia do interlúdio ‘Exchange’, somos presenteados com o momento orgulhosamente reggae ‘See a Man’s Face’: é Andy a entregar o melhor de si nas mãos dos Massive Attack. “Pensa, atreve-te, faz”, “vamos pôr as pessoas em primeiro lugar”, “chegou o momento”, “liberdade, igualdade, fraternidade”, “recuperemos o poder” são “abre-olhos”, escritos nas mais variadas línguas, que ajudam a embalar a dança do jamaicano. “Podes ser tudo, podes ser qualquer pessoa”.

As vocalizações angélico-demoníacas de ‘Dissolved Girl’ e uma releitura fúnebre de ‘Where Have All the Flowers Gone?’ perfazem uma das sequências mais emocionais do espetáculo, mas é depois de soltarem todo o poder exótico de ‘Inertia Creeps’ - juntando-a, de forma apoteótica, a uma apunkalhada ‘Rockwrok’ dos Ultravox, canção que samplam, precisamente, em ‘Inertia Creeps’ - que chega aquele que era, provavelmente, o momento mais aguardado do concerto. Os espasmos de ‘Angel’, tema que abre “Mezzanine” de forma magistral, casam na perfeição com a voz intergalática de Andy e dão início à sequência mais aplaudida da atuação, completada por uma encantatória viagem até ‘Teardrop’, com a voz de sonho de Fraser a deixar-nos com pele de galinha. Para o final, depois de uma incursão destabilizadora por ‘Levels’, de Avicii, acompanhada pelo recado “liberdade sem fim”, fica reservado o dueto esfumado e intrigante de Del Naja com Fraser em ‘Group Four’. Dizer que foi um espetáculo intenso é dizer muito pouco, mas não esperávamos menos dos Massive Attack. Fica o recado final: “Estamos presos numa espiral sem fim. Está na hora de deixar os fantasmas para trás e começar a construir o futuro”. Porque o saudosismo é bom, mas não nos leva a lugar algum.

'I Found a Reason' (versão de Velvet Underground)

'Risingson'

'10:15 Saturday Night' (versão de The Cure)

'Man Next Door'

'Black Milk'

'Mezzanine'

'Bela Lugosi’s Dead' (versão de Bauhaus)

'Exchange'

'See a Man’s Face' (versão de Horace Andy)

'Dissolved Girl'

'Where Have All the Flowers Gone?' (versão de Pete Seeger)

'Inertia Creeps'

'Rockwrok' (versão de Ultravox)

'Angel'

'Teardrop'

'Levels' (versão de Avicii)

'Group Four'