No passado sábado, Conan Osiris atuou na primeira semifinal do Festival da Canção, defendendo uma canção escrita por si, 'Telemóveis'.

No final da eliminatória, o músico de Lisboa apurou-se para a final, que decorrerá em Portimão a 2 de março.

'Telemóveis' foi a canção mais votada pelo público, ficando em segundo lugar atrás de 'Perfeito', de Matay.

Nas redes sociais, têm-se multiplicado as reações de júbilo mas também de revolta em relação à atuação de Conan Osiris e do seu bailarino, João Reis Moreira.

No Instagram, o homem de "Adoro Bolos", autor do segundo melhor disco do ano para a BLITZ, reagiu, escrevendo: “Vocês vão mudar o mundo, não eu. Vocês vão educar, tratar, explicar, acolher, podar, plantar, não eu. Vocês vão restaurar, restabelecer, clarificar, apaziguar, relevar, relativizar e respeitar, não eu. Eu só vim cá dizer obrigado. Eu só vim cá deixar um abraço. E um gelado”.