Carlos Costa publicou, no Instagram, um vídeo no qual interpreta 'Telemóveis', canção com a qual Conan Osiris concorreu à edição deste ano do Festival da Canção.

O cantor deixou, ainda uma mensagem de apoio a Conan Osiris, tido como um dos grandes favoritos à vitória na final, defendendo-o também dos críticos.

"Ás vezes é preciso saber escutar em vez de apenas ouvir.

Escutar e entregar sentido às coisas", escreveu. "Porque as pessoas não são malucas só porque sim".

"Comentar é fácil. Façam o vosso papel: receber arte de quem a sabe fazer. Cada um pode retirar a sua interpretação desta letra. Literal ou não. Podemos ser óbvios ou irreverentes. Afinal, quem nunca partiu um telemóvel?"

"Eu digo: Partir o telemóvel, escangalhar, descer a escada, chibaria. Eu disso isso tudo. Porque não escrever numa letra?", acrescentou.

Recorde-se que Conan Osiris foi o concorrente mais votado pelo público, na primeira semifinal do Festival da Canção, que ocorreu no passado sábado. O músico não conseguiu, no entanto, alcançar o primeiro lugar, ficando atrás de 'Perfeito', tema interpretado por Matay que obteve as preferências do júri.

Na sua própria conta de Instagram, Conan Osiris agradeceu o apoio prestado pelos demais músicos que participaram na primeira semifinal. "Não senti nem uma pinga de ódio. Isso diz tudo sobre a nossa geração e o que ela representa", escreveu.

Ouça aqui 'Telemóveis' na voz de Carlos Costa: