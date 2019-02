Os Snow Patrol regressam a Portugal no próximo mês de julho.

A banda britânica, que no sábado atuou no Campo Pequeno, em Lisboa, está confirmada no cartaz do Meo Marés Vivas.

O seu concerto acontecerá a 19 de julho, em Vila Nova de Gaia.



Os Snow Patrol, que no ano passado tocaram no NOS Alive, juntam-se assim a artistas como Keane, Morcheeba ou Sting no cartaz do Marés Vivas.

MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia

De 19 a 21 de julho

Confirmados:



Keane , Snow Patrol (19 de julho)

Ornatos Violeta (20 de julho)

Morcheeba, Sting (21 de julho)



Bilhetes: 33 euros (bilhete diário) e 61 euros (passe)