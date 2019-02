Kelly Clarkson decidiu fazer uma versão de 'Shallow', tema interpretado por Lady GaGa e Bradley Cooper no filme "Assim Nasce Uma Estrela" e candidato ao Óscar de melhor canção original. A cantora ofereceu a sua interpretação do sucesso num concerto que deu em Green Bay, no estado norte-americano de Wisconsin, no final da semana passada e o vídeo pode ser visto abaixo.

"É fixe ver que alguém tão talentoso é também bastante simpático", começou por dizer Clarkson sobre GaGa, "tenho andado a torcer por ela já há algum tempo. Adoro esta canção. É daquele filme pelo qual ela está nomeada para milhões de prémios e que espero que ganhe... Vamos ver se me safo. Se não me safar, espero que ela não veja isto!".