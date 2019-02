Estalou a polémica no Festival da Canção 2019. Tudo por causa da eliminação de 'É o Que É', canção interpretada por João Campos e composta pelos D.A.M.A.

Isto porque o tema ficou de fora após ter obtido o mesmo número de pontos que 'Inércia', de Ana Cláudia e dos D'Alva. A sua eliminação deveu-se ao facto de ter tido menos pontos do júri: 'É o Que É' obteve 6 pontos, ao passo que 'Inércia' obteve 8.

Os fãs dos D.A.M.A. não se têm conformado com esta decisão, nas redes sociais, aludindo ainda ao facto de 'Telemóveis' de Conan Osíris, ter sido o tema mais votado pelo público: "Como é possível esta música não passar e a mais votada ser a ‘Telemóveis’?", pode ler-se. "Às vezes as votações são injustas e nem sempre passam as melhores canções".

A primeira semifinal do Festival da Canção ocorreu este sábado, tendo Matay, Conan Osíris, Calema e Ana Cláudia sido apurados para a final, que se realizará em março. A próxima semifinal terá lugar no dia 23 de fevereiro.