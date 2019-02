É não só o artista mais votado pelo público na primeira semifinal do Festival da Canção, no passado sábado, como o que tem dado mais que falar desde então.



Conan Osiris, que a BLITZ entrevistou pela primeira vez há mais de um ano e colocou em segundo lugar no top de melhores discos portugueses de 2018, já fez o primeiro post no Instagram depois de se qualificar para a final do Festival da Canção.



Partilhando uma foto da atuação, na qual foi acompanhado pelo bailarino João Reis Moreira, Conan Osiris agradeceu em várias línguas, incluindo o japonês.

Ana Bacalhau, Dino D' Santiago e Branko são alguns dos músicos que comentaram o post, mostrando o seu apoio ao artista, que tem causado tanto amor como ódio, sobretudo nas redes sociais.