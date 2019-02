Branko, o músico português que começou por se notabilizar como membro dos Buraka Som Sistema, acaba de ser confirmado no cartaz do Super Bock Super Rock. O músico comunicou a novidade no Cartaz da SIC Notícias - veja-o no vídeo no topo desta página.



Ao Meco, onde o festival volta, este ano, a realizar-se, Branko levará o novo disco, “Nosso”, com saída prevista para 1 de março.



O álbum conta com a participação de artistas como Mallu Magalhães, Dino d'Santiago ou Dengue Dengue Dengue.

Este é o cartaz do Super Bock Super Rock até agora.



18 de julho

Palco Super Bock

Lana Del Rey

The 1975

Jungle

Cat Power



Palco EDP

Metronomy

Branko



19 de julho

Palco EDP

Kaytranada

Charlotte Gainsbourg

Calexico com Iron & Wine

FKJ



20 de julho

Palco Super Bock

Migos

Disclosure DJ Set

ProfJam



Palco EDP

Masego

Superorganism