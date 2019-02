Os advogados do ator Jussie Smollett responderam às alegações de que este terá encenado o ataque racista e homofóbico de que foi alvo, um ângulo que está neste momento a ser investigado pelas autoridades norte-americanas.

Isto porque a polícia deteve dois suspeitos, os irmãos nigerianos Olabinjo e Abimbola Osundairo, que trabalharam com Smollett na série "Empire" como figurantes e que dizem terem sido pagos pelo ator para encenar o ataque.

"Tendo sido vítima de um crime de ódio e tendo colaborado com as autoridades, Jussie Smollett está furioso e desolado com as notícias que dão conta de que os atacantes eram seus conhecidos", começaram por dizer os advogados de Smollett, através de um comunicado.

"Agora, volta a ser vítima devido às declarações destes alegados suspeitos de que Jussie planeou o ataque contra si mesmo. Nada está mais longe da verdade, e quem disser o contrário está a mentir".

Os dois homens foram entretanto libertados, após aceitarem colaborar com a polícia. Jussie Smollett irá em breve ser novamente interrogado, à luz destas novas informações.