Um novo estudo da organização Music For All, que se dedica ao estudo e criação de música, mostra que existem vários benefícios para a saúde - física e mental - em aprender a tocar um instrumento.

Segundo a pesquisa efetuada, aprender a tocar um instrumento em criança melhora a nossa memória, expressão verbal, noção de espaço, velocidade de processamento e atenção em adultos.

Isto porque aprender a compor música altera a composição dos nossos cérebros, aumentando a nossa massa cinzenta no que às áreas de coordenação motora diz respeito.

Compor e tocar música irá, também, reduzir o declínio da saúde física em pessoas mais idosas, e reduzir a necessidade de tomar certos tipos de medicação.

Um dos exemplos dados prende-se com a aprendizagem do piano; tocar este instrumento é um bom exercício para o coração, semelhante a uma caminhada.

O diretor executivo da Music For All, Paul McManus, já se congratulou com os resultados deste estudo através de um comunicado.

"Acreditamos que todos devem ter a oportunidade de aprender a tocar [um instrumento]", afirmou. "Esse desejo existe no grande público. A nossa pesquisa mostra que, entre as pessoas que nunca aprenderam a tocar um instrumento, 58% gostariam de o fazer, e 76% gostariam de o ter aprendido".