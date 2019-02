O novo disco, “Manga”, acaba de chegar às lojas, mas há muito que o público adere, nos concertos, às canções que o compõem. Para Mayra Andrade, que não podia estar mais feliz com a sonoridade do álbum, talvez o sucesso de 'Afeto' ou 'Manga' se deva à “linguagem muito direta” que engendrou com os seus colaboradores. “Acho que estou muito mais despojada de coisas de que não preciso e a mensagem acaba por chegar de forma muito mais concentrada e muito mais forte. Percebo isso no palco: o disco ainda não tinha saído e as pessoas já viviam as músicas como se as conhecessem”, congratula-se a cantora e compositora que assina oito das 13 canções de “Manga”. Luísa Sobral, que se inspirou num livro de Mia Couto para escrever 'Terra da Saudade'; Sara Tavares ('Guardar Mais'), Cachupa Psicadélica ('Badia'), João Gomes ('Limitason'), Princezito ('Tan Kalakatan') e Tibau Tavares ('Festa Sto Santiago') são os outros músicos que ajudaram Mayra Andrade a temperar esta salada tão tropical como portuguesa.

“Manga”, título do seu novo disco, é uma palavra muito evocativa. Evoca cheiro, tato, cor… foi por isso que a escolheu?

Escolhi-o porque é a minha fruta preferida: é a rainha das frutas tropicais e consome-se de formas diferentes em diferentes estádios da sua maturidade. E é uma metáfora bonita para a feminilidade da mulher que hoje sou. Desde o último disco, passaram-se uns quantos anos e numa mulher [isso representa] transformações muito profundas. Eu sinto-me muito mais forte hoje do que há 10 ou 20 anos. Manga por isso, e também por ser um nome bonito que se pronuncia muito facilmente em todos os idiomas.

Nasceu em Cuba e cresceu entre África e a Europa. Aos 17 anos estava a viver sozinha em Paris. Isso ajudou a tornar-se independente?

Sinto que a minha vida foi uma preparação para este momento. Comecei a viajar aos 6, mudava de país de dois ou dois anos… perdia os amigos que tinha e tinha de fazer outros e aprender línguas diferentes. Estudei num colégio interno, o que ajuda muito à independência de um adolescente. Aos 17 anos, sentia-me preparada para estar sozinha. E queria estar! Não queria vir para Lisboa, queria ir para um sítio onde não me sentisse tão em casa. Mas reconheço que não saber o que nos espera dá-nos muita força e coragem. E, apesar de todas as dificuldades, também tive muita sorte. Tive oportunidades lindas. O meu primeiro concerto foi na Cidade da Praia, a minha cidade, em 2000. Há 19 anos.

Parece-lhe que já passou esse tempo todo?

Passou rápido, mas ao mesmo tempo tenho a sensação de que foi há uma vida. É estranho. Eu sou a mesma; se calhar hoje sinto-me mais leve e mais feliz, mais bonita. Mas quando penso na estrada que percorri, literalmente – fiz muitos concertos, muitos quilómetros; é muito tempo sem chão e sem casa, sem rotina… São coisas que nos marcam, positiva mas também negativamente.

Diz que, quando anda muito tempo na estrada, se sente mais melancólica. Como é que isso funciona?

Funciona na perda de referências. Apesar de gostar de festa, sou muito caseira. Gosto de acordar em casa, de ter alguma rotina, porque a minha vida foi sempre uma ausência de rotina. Quando começo a a ficar melancólica, sensível, e por dá cá esta palha me emociono, significa que é hora de voltar para casa por uma semaninha.

Em 2018 atuou na final da Eurovisão, com Branko, Sara Tavares e Dino D’ Santiago. Como foi atuar para tanta gente?

Foi uma cena muito bonita, porque fala-se muito dessa “nova Lisboa” e muita gente partilhou comigo o facto de se terem sentido muito orgulhosos de ver a cara dessa Lisboa super mestiça, ligada à modernidade e aberta ao mundo. Fomos um dos acts da Eurovisão, fora do concurso, claro, e foi uma experiência bonita. Todos temos as nossas carreiras a solo, mas quando nos juntamos e fazemos coisas juntos, adoro! Somos como crianças que se juntam num parque de diversões. Lembro-me que, no medley que o Branko fez super bem, eu era a última a intervir, e cada vez que entrava um, eu dizia: “não te esqueças daquilo! Boa, já foi! Agora entra o outro”. Estávamos todos a torcer uns pelos outros e [aquela noite] ficou como um dos momentos muito marcantes de 2018, para mim.

Com o Branko e o Kalaf, escreveu ‘Reserva Pra Dois’. Imaginou que a canção viesse a ter tanto impacto?

O Branko enviou-me um beat, mas quando cheguei ao estúdio disse-lhe: “vou ser honesta, o beat que me mandaste não me inspirou nada, não me veio melodia nenhuma e eu tenho facilidade em criar melodias”. Ele abriu um dossier, começou a tocar outros beats e, ao primeiro segundo desta, eu disse: “é esta!” Eu e o Kalaf escrevemos o texto a quatro mãos e a canção nasceu muito naturalmente. Sabia que era linda, mas não imaginava que entraria tão fundo no coração das pessoas.

Escreveu a maioria das canções do seu álbum. Tem facilidade em criar?

Não sou uma compositora muito assídua, porque faço um milhão de coisas ao mesmo tempo e acabo por ser um pouco indisciplinada. Quando tenho tempo, quero olhar para o teto, ver Netflix, comer pipocas. Preciso de reencontrar a minha rotina para pensar: “OK, repus as energias, as minhas emoções estão outra vez num nível bom, já posso começar a escrever”. Sou muito assim: componho para os discos. Quero ver se no próximo as coisas acontecem de forma diferente.

Gravou o disco entre Paris, onde viveu, e a Costa do Marfim – porquê neste país?

Porque um dos produtores é o 2B, produtor e beatmaker da Costa do Marfim, tal como alguns dos músicos, miúdos de 20 e tal anos que estão sediados lá. Eles fizeram algumas intervenções nas demos que me permitiram dizer: é com eles que quero trabalhar. Com eles e com o Romain Bilharz, que coproduziu. Gravámos uma parte em Paris, com o Quim Alves, multi-instrumentista cabo-verdiano que grava sempre nos meus discos de estúdio, e uma fase em Abidjan. Foi um trabalho de laboratório muito intenso; quis encontrar o caminho entre o DNA das canções, a minha essência cabo-verdiana e essa onda africana contemporânea que está a acontecer. Gosto de definir o “Manga” como um disco afro contemporâneo.

Tem alguma canção favorita?

Não dá! (risos) Compus 8 das 13 músicas e as que não escrevi também são minhas. Quando as recebo e escolho, é porque as torno minhas. Posso falar de uma que é diferente: ‘Plena’. Foi a última que escrevi para o disco e é super íntima. Fala de um vazio que às vezes nos invade e de como preenchemos o vazio com mais vazio, o que nos deixa ainda mais vazias. E sobre a solidão e os sonhos nos quais queremos continuar a acreditar e a esperança a que não sabemos o que fazer… É uma música que escrevi quando me doía muito isso e resultou num grito das entranhas de que gosto particularmente.

Este cruzamento de sons correu bem. Mas foi arriscado, podia ter corrido mal...

Podia. O risco é permanente, é constante. Sempre que faço um disco, estou na linha da navalha. Seria tão fácil fazer um disco de música tradicional ou de eletrónica. Mas eu estou sempre a querer encontrar o meu lugar entre mundos. E este lugar é uma equação super sensível, muito frágil; é muito fácil ecomprometer a coesão do projeto e a autenticidade do mesmo. Essa foi sempre a nossa preocupação: ter sempre um fio condutor que faz com que seja tudo muito legítimo; eu estou super feliz com este disco! Não sei se nota. (risos) Porque estive muito tempo sozinha com as músicas, a sentir-me incompreendida com o repertório... fiz testes com imensas pessoas, que não funcionaram, e já estava triste, até que as coisas começaram a desbloquear-se e encontrámos os parceiros certos.

Cantou recentemente na Gulbenkian, num ciclo sobre as canções que mudam as nossas vidas. Quais as suas?

Uma que me vem à memória é ‘Tigresa’, do Caetano Veloso, que foi das primeiras músicas que aprendi a cantar, devia ter uns 6 anos. Cantei-a com o meu primo no violão e lembro-me da sensação de prazer. Há um momento em que as coisas vibram de tal forma que cantar é um prazer físico. Também escolhi ‘Je Danse Avec L’ Amour’, o dueto que gravei com Charles Aznavour em 2005, antes de lançar o meu primeiro disco. E foi inesquecível. Marcou-me pela sua obra, pelo ser humano: super “distingué”, muito cavalheiro e generoso. E cantar com ele cara a cara, numa cabine, como se fazia antigamente… mal percebia porque é que a vida me estava a dar essa oportunidade.

Ainda se interessa por Psicologia?

Durante muitos anos pensei estudar Psicologia Clínica, mas a música arrebatou-me e o meu pai disse-me: “para que é que tu queres um diploma de psicóloga? Nunca vais exercer, tu nasceste cantora.”



Geralmente os pais querem que os filhos tirem um curso…

A minha mãe é mais tradicional, mais pela segurança. O meu pai sempre achou que era um desperdício de tempo eu pensar exercer outra profissão além de cantora.



Até ficava frustrada, em criança, quando ia a concertos e os artistas não sabiam que era “colega” deles…

Muito frustrada! Era revoltante. Eu pensava: “vocês são artistas mas não sabem que eu também sou!” Com 3 ou 4 anos já fazia música, sem fazer. Batia nas coisas e tinha uma guitarrinha, um tambor, uma flauta… Reunia os meus amiguinhos no quarto e fingíamos que era uma orquestra. Obviamente eu era a chefe da orquestra. (risos) Sempre fui muito musical, mas era artista de forma mais global. Senti muito rápido que bailarina não seria, mas dizia que queria ser cantora, atriz e bailarina.

Ainda acredita, como disse há alguns anos, que o tédio é o seu maior inimigo?

Acho que não, porque não me lembro da última vez que senti que a minha vida era monótona. Se calhar o que quis dizer é que o mais me assusta na música é o tédio. No dia em que eu subir ao palco e sentir que estou a fazer frete, ou em que grave um disco só porque me vai dar dinheiro, será o fim da picada. Estou sempre a desconstruir tudo o que consigo plantar e a pôr-me num pântano de areias movediças em que tenho de encontrar formas de manter a cabeça fora e construir uma coisa por cima. Provavelmente estava a referir-me ao tédio na música. Isso para mim é a morte do artista.

Refere muitas vezes o desejo de mudança. Evita fazer aquilo que sabe que já domina?

Quando comecei a cantar, em Cabo Verde, com 14 ou 15 anos, havia quem me dissesse: “tu cantas tão bem, não inventes muito. Canta uma morna como ela deve ser cantada e fica por aí”. Aquilo revoltou-me tanto! Pela minha personalidade, tenho a tendência a fazer o contrário [do que me dizem]. O meu pai diz que, das filhas dele, eu sou a verdadeira rebelde. Ele não gosta nada deste piercing [no nariz], e quando as pessoas me dizem: “quando é que vais tirar o piercing?”, ele diz: “calem-se, senão ela não tira o raio do piercing!” Estes entraves psicológicos foram um estímulo para mim. Confortaram-me na ideia de que a vida que eu tinha tido era suficientemente variada e rica para eu ter a obrigação de trazer algo diferente para a música de Cabo Verde. Essa sempre foi a minha preocupação e é bonito ver que, hoje, o meu público já não espera que eu faça algo previsível.

Sente que Portugal está mais aberto, hoje, à música de artistas de origem africana?

Quando cheguei a Lisboa, há três anos, tive o sentimento de que estava a ser recebida como uma artista nacional. Pelo menos em Lisboa, que as pessoas estão tão habituadas à música lusófona, variada, que já a consideram como parte da música nacional. E isso fez-me bem, porque precisava de colo e de casa e de sentir que não sou um produto exótico, reservado a um nicho. Porque nós não fazemos música para poucos ouvirem, queremos que a maioria das pessoas recebam a música e a sintam. Que lhes transmita alguma coisa. Não sei como Lisboa era antes, mas o certo é que hoje, mais do que nunca, está muito aberta aos sons do mundo – é a tal Nova Lisboa.

“Manga” já está nas lojas e nos serviços de streaming. A 1 e a 2 de março, Mayra Andrade apresenta-o no Capitólio, em Lisboa. A primeira data já está esgotada