Madonna estará a preparar-se para deixar Portugal e regressar aos Estados Unidos. Segundo o Correio da Manhã, a Rainha da Pop irá abandonar o Palácio Ramalhete em março e passar os seus últimos meses no país num hotel em Lisboa.

Uma fonte próxima da cantora afirmou que esta pensou sempre na sua presença em Portugal como "temporária", e que a saída definitiva terá lugar em setembro.

Madonna reside em Portugal desde 2017 com Esther e Stella, as suas filhas gémeas adotivas, e com David Banda, que joga futebol nos escalões jovens do Benfica.

O Correio da Manhã escreve, aliás, que este último poderá permanecer em Portugal para continuar a jogar pela equipa "encarnada".