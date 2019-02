Realizou-se este sábado a primeira semifinal do Festival da Canção, que apurou os primeiros quatro concorrentes para a grande final, que se realizará a 2 de março em Portimão. Conan Osiris, o grande favorito à vitória final, acabou por não conseguir ficar no primeiro lugar desta semifinal.

Apesar de ter ganho a votação do público, acabou por obter apenas 7 pontos do júri, presidido por Júlio Isidro e composto por elementos escolhidos pela RTP, entre eles Isaura - a última vencedora do Festival da Canção -, Rita Redshoes, Maria João, Selma Uamusse, Álvaro Costa e Pedro Penim.

O grande vencedor da noite foi Matay, com o tema 'Perfeito', que obteve 12 pontos do júri e 10 do público. Os outros dois apurados são os Calema, com 'A Dois' (10 pontos do júri, 8 do público) e Ana Cláudia, com 'Inércia' (8 pontos do júri, 5 do público).

De fora ficaram 'É O Que É', interpretada por João Campos, 'O Meu Sonho', de Soraia Tavares, 'Mais Brilhante Que Mil Sóis', de Ela Limão e 'Hoje', de Filipe Keil.

Os restantes semifinalistas subirão ao palco dos estúdios da RTP a 23 de fevereiro. 'O Jantar', de João Couto, 'O Lugar', de Lara Laquiz, 'Igual A Ti', de NBC, 'Mundo A Mudar', dos Madrepaz, 'Debaixo Do Luar', de Mila Dores, 'Mar DOce', de Mariana Bragada, 'Lava', de Dan Riverman e 'Pugna', de Surma irão lutar por um lugar na final do Festival da Canção.