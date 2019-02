Em semana de Dia dos Namorados, a Loudwire compilou uma lista de canções de amor diferentes, escolhendo apenas as mais assustadoras.

Desta lista fazem parte artistas como os Cradle of Filth, Marilyn Manson e Black Sabbath, entre outros também ligados ao mundo do metal. Alice Cooper e os Guns N' Roses também não foram esquecidos.

Veja aqui a lista completa:

Ghost, 'Dance Macabre'

Cradle of Filth, 'Gabrielle'

Danzig, 'Stalker Song'

Marilyn Manson, 'Valentine's Day'

Wednesday 13, 'Morgue Than Words'

Black Sabbath, 'N.I.B.'

Type O Negative, 'Bloody Kisses'

Guns N' Roses, 'Used to Love Her'

Uncle Acid & the Deadbeats, 'Evil Love'

Rob Zombie, 'Living Dead Girl'

Alice Cooper, 'I Love the Dead'

Misfits, 'Die, Die My Darling'

A Perfect Circle, 'The Nurse Who Loved Me'

Iced Earth, 'The Phantom Opera Ghost'

Acid Bath, 'Dead Girl'