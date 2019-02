Os Guns N' Roses já discutiram a possibilidade de gravar um novo álbum. Isso mesmo foi revelado por Slash, numa conversa com o crítico de música japonês Maso Ito.

"O Axl, o Duff, eu e o Richard falámos sobre isso. Há material e coisas a acontecer para que se faça um novo álbum", explicou.

"Com os Guns N' Roses, não dá para planear, não é assim que funciona. A única resposta que podemos dar é que esperamos gravar um álbum novo, e vamos ver o que acontece".

Os Guns N' Roses não editam um novo álbum desde "Chinese Democracy", de 2008, mas é preciso recuar ainda mais no tempo - até "Use Your Illusion I" e "II", de 1991 - para encontrar o último álbum no qual Axl Rose, Duff McKagan e Slash colaboraram juntos.