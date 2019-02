'We Will Rock You' é uma das canções mais icónicas não só da carreira dos Queen, mas também da história do rock. Ao longo dos anos, foi alvo de inúmeras versões, remisturas e paródias, mas nenhuma como esta que se segue.

O artista de mashups norte-americano Bill McClintock juntou 'We Will Rock You' a canções como 'Sad But True', dos Metallica, 'Shakey Ground', dos Temptations, 'Let's Go All The Way', de Sly Fox e 'ABC', dos Jackson 5, intitulando - apropriadamente - esta versão de 'We Will Pop, Funk, Rock and Soul You'.

Ora ouça: