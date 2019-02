Em 1998, Andrew “Mushroom” Vowles, em entrevista à revista britânica Mixmag, defendia, a singularidade do grupo que viria a abandonar pouco tempo depois: “Não nos deixamos afetar pelas culturas ou tendências mais recentes”. De facto, e se existe verdade nestas coisas da cultura pop – domínio perfeito do artifício... –, será perfeitamente possível argumentar que a ideia defendida pelo membro dissidente dos Massive Attack é válida e que serão as culturas ou tendências mais recentes a deixarem-se afetar pela banda de Bristol”.

Banda? A... digamos, “entidade” Massive Attack, que no passado mês de janeiro deu início à digressão Mezzanine XXI sempre fez de tudo para recusar o encaixe na tradicional ideia de banda, erguendo a sua contida discografia – meros cinco álbuns lançados em 30 anos de carreira – com os três membros nucleares a trabalharem muitas vezes de costas voltadas, em estúdios separados, com canais de comunicação cortados, recorrendo a um vasto leque de vozes convidadas – Shara Nelson, Tricky, Tracey Thorn, Elizabeth Fraser, Horace Andy... – e tratando cada novo projeto como um problema que precisava de ser expurgado. Massive Attack nunca foi uma banda, de facto, mas a música que desde 1991 foi sendo apresentada ao mundo pelo trio (agora duo...) de Bristol ditou rumos, definiu tendências e impôs fórmulas que alguma da mais desafiante pop das últimas duas décadas – de Bjork a James Blake, dos The Knife a... Rosalía – escrutinou, desmontou e reinventou, deixando-se, claramente, “afetar” pelas suas ideias fundas.

Da mesma forma, Mezzanine XXI não é uma digressão convencional, em que a banda se junta para apresentar um qualquer marco de carreira fazendo o seu melhor para fingir que não passaram entretanto 20 ou 30 anos e que o regresso ao passado não serve na verdade para compensar o facto de nunca mais terem feito nada de equivalente qualidade. Nada disso.

Mais do que Mezzanine

No dia seguinte à estreia do novo concerto em Glasgow, que teve lugar a 28 de janeiro último, o NME descrevia o evento com palavras arrebatadas: “uma das suas mais conseguidas produções”, garantia a publicação britânica, antes de nomear um alinhamento que incluiu “I Found a Reason” dos Velvet Underground e “10:15 Saturday Night” dos Cure, com Elizabeth Fraser (a voz dos míticos Cocteau Twins) e o veterano Horace Andy (figura recorrente no historial dos Massive Attack) a assumirem pontualmente os microfones. Em datas posteriores (por exemplo, no Le Zénith, em Paris, no passado dia 11), o alinhamento incluiu ainda versões de “Bela Lugosi’s Dead” dos Bauhaus, “Where Have All The Flowers Gone” de Pete Seeger ou “Rockwrok” dos Ultravox.

À época em que criaram "Mezzanine", os Massive Attack não esconderam em entrevistas que procuraram então ir para além da matriz dub/hip hop em que se tinham apoiado na construção dos seus dois primeiros registos, "Blue Lines" (lançado em 1991) e "Protection" (de 1994). Num artigo sintomaticamente intitulado “Are We a Fucking Punk Band Now?” publicado na revista Q em janeiro de 1999, Robert “3D” Del Naja explicava que chegou ao estúdio com uma mala cheia de discos dos Gang of Four, PiL, Wire ou Pop Group: “Eu estava a samplar montes de cenas ridículas que nunca poderiam resultar, coisas tipo Stiff Little Fingers ou 999. Estava a tentar partir o molde...”

Angelo Bruschini, guitarrista dos Blue Aeroplanes, banda de Bristol, participou nas sessões originais, gastando horas infinitas a tocar guitarra sem qualquer acompanhamento ou direção aparente, registando material que depois Del Naja e o engenheiro/produtor Neil Davidge samplavam e manipulavam até à exaustão. “Permitimo-nos muitas liberdades”, admitiu na época o produtor ao jornalista da Q. “O Angelo chegava ao estúdio depois de uma longa sessão no dia anterior, ouvia algo que estava a tocar e dizia ‘ah, isso soa muito bem. O que é?. E eu respondia, ‘és tu, companheiro’”.

Sob esse prisma, podem entender-se as versões de material original dos Velvet Underground, Cure, Bauhaus ou Ultravox incluídas no alinhamento desta digressão como gestos de contextualização, um esforço para complementar as 11 faixas de "Mezzanine" com temas que pertencem a um mesmo espaço sónico e que, nalguns casos, serviram de base às canções lançadas pelo trio há 20 anos: a versão de “Man Next Door” usou elementos de “10:15 Saturday Night” dos Cure; “Rising Son” foi erguido a partir de excertos de “I Found a Reason” dos Velvet Underground e de “Where Have All The Flowers Gone” de Pete Seeger; “Inertia Creeps” contém samples do tema dos Ultravox, do tema “Rockwrok”. Porém, no álbum há muitos mais samples – dos Led Zeppelin a Isaac Hayes, dos Pink Floyd a Manfred Mann’s Earth Band – e portanto essa “moldura” de material alheio à autoria dos Massive poderia ter facilmente seguido outra direção, talvez menos consentânea com a paleta emocional que o trio pretendia representar em 1998 e que, acreditam agora Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall, continua a fazer sentido 21 anos mais tarde.

Adam Curtis, realizador e documentarista (são dele os premiados "HyperNormalisation" ou "All Watched Over By Machines of Loving Grace") incumbido de traduzir num espetáculo visual todas as ideias que atravessam "Mezzanine", explicou num depoimento citado pelo NME que estes concertos “contam a história da estranha viagem em que todos embarcámos nestes últimos 20 anos, desde que 'Mezzanine' foi lançado. Como nos mudámos para um mundo estranho e retrógrado, rodeados de máquinas que analisam os nossos dados e antecipam cada um dos nossos passos, assombrados por fantasmas do passado”.

O documentarista, cujo trabalho tem fortes afinidades com questões erguidas na obra dos Massive Attack, desde as problemáticas da tecnocracia às da alienação fruto do capitalismo, explica ainda que o concerto foi pensado como uma crítica “à redoma de prazer que faz sentir-nos seguros e protegidos das intermináveis guerras lá fora e que nos vai mostrando histórias tanto de sonhos de glória como do medo de outros. Mas nesse mundo seguro, a suspeição e a desconfiança vão-se espalhando – como um vírus. O ar vai ficando pesado. Toda a gente vê conspirações em todo o lado. Mas talvez a suspeição seja controlo?”

Tudo é política

Essa dimensão política, ideológica, filosófica e moral tem, desde o início, sido parte integrante do discurso dos Massive Attack, sobretudo de “3D” Del Naja, figura que insistentemente recusou encaixar-se no molde clássico da estrela pop e que sempre entendeu os Massive Attack como uma plataforma para pensar e criticar o mundo que o rodeia.

“A única cedência que alguma vez fizemos”, admitia Del Naja à Mixmag em 1998, “foi termos cortado a palavra “Attack” do nosso nome por causa da Guerra do Golfo e por causa das pressões que sofremos sobretudo vindas da rádio. Éramos ingénuos”, justificava, “não fazíamos ideia de qual seria a atitude correta, mas percebemos que foi uma cedência. Foi um exercício oco e ridículo para todos. No outro dia, estava eu a ler o jornal e lá estava tudo a acontecer outra vez. Já consigo imaginar os cabeçalhos: “Ataque Massivo No Iraque”, um dia antes de o álbum ser lançado. Todas as lojas se voltam para nós e dizem, ‘não podemos ter o álbum à venda, será de mau gosto, percebem isso certo’?”

Noutra entrevista, à Hot Press, Del Naja abria o jogo sobre as suas expectativas artísticas e defendia que não trabalhava para ver os resultados da sua criatividade serem alinhados com os reconhecidos “códices” da pop: “Talvez me possam acusar de snobismo ao contrário, mas não quero ver os nossos discos na mesma prateleira de 'Rumours' [dos Fleetwood Mac] ou 'Hotel California' [dos Eagles]. Talvez de 'Physical Graffiti' [Led Zeppelin] e Animals [Pink Floyd], mas não daqueles outros dois”. Nos álbuns clássicos dos Led Zeppelin (há um sample da bateria de “When the Levee Breaks” em "Mezzanine"...) e Pink Floyd (também se usa um excerto retirado de "More"...) havia densidade, desafio às regras da indústria (o grupo de Robert Plant, por exemplo, lançou "Physical Graffiti" na sua própria Swan Song Records, tendo aí quebrado a ligação à Atlantic), espessura conceptual, tudo dimensões em que é possível encaixar igualmente o trabalho dos Massive Attack.

Mas a resistência aos ditames da indústria – que pode igualmente ler-se no output relativamente económico do “grupo”, que só lançou cinco álbuns de originais até hoje – espelha na verdade o que são gestos de resistência às próprias pressões políticas globais e a um pensamento capitalista de reprodução infinita de um qualquer produto. A Guerra do Iraque, o programa nuclear britânico, as ações militares de Israel em Gaza ou até o escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica são episódios da história recente que têm merecido vigorosa oposição de Del Naja, ao passo que causas humanitárias de apoio às vítimas do Tsunami de 2005, de suporte dos Direitos Humanos de Prisioneiros, de Vítimas da Guerra ou do Movimento Occupy têm tido um veemente aliado no músico dos Massive Attack, sempre disposto a puxar do livro de cheques e a colocar as causas que elege acima dos próprios interesses estratégicos da sua carreira artística.

O facto de essa carreira se estender para lá da música e para os campos das artes plásticas – o artista deve a sua alcunha “3D” às suas origens nos meandros do graffiti – em conjugação com as suas claras convicções políticas tem aliás alimentado insistentes rumores de que Del Naja e Banksy poderão ser uma e a mesma pessoa, teoria apoiada numa aparente sintonia entre a aparição de novas obras do reputado e anónimo street artist e concertos dos Massive Attack em diferentes pontos do globo. Robert Del Naja negou, como seria aliás de esperar, tal ideia, mas no tal mundo de teorias de que falava Adam Curtis, esta “conspiração” de revolução de consciências através da arte tem algo de romântico e irresistível. Seria lindo – e até poético – se um qualquer stencil anti-touradas surgisse nos próximos tempos nas imediações do Campo Pequeno, não?