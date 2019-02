O momento em que a polícia de Vallejo, no estado norte-americano da Califórnia, disparou várias vezes sobre Willie McCoy, também conhecido como Willie Bo, ficou registado em vídeo por um homem que se encontrava no mesmo parque de estacionamento.

Intrigado pela chegada da polícia, chamada ao local por funcionários do restaurante Taco Bell, o homem começou a filmar, ao longe, e acabou por registar em vídeo a morte do rapper de 21 anos, que estaria a dormir no carro, com uma arma no colo.

Segundo o autor do vídeo, os disparos terão sido efetuados por seis polícias, breves segundos depois de Willie McCoy receber a ordem de “mãos ao ar”.

Depois de pelo menos 12 disparos, ainda é possível ouvir a polícia dizer ao rapper baleado que mostre as suas mãos.