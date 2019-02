R. Kelly poderá ser preso a qualquer momento, após as autoridades norte-americanas terem descoberto um novo vídeo do cantor R&B a abusar de uma rapariga menor de idade.

Segundo a CNN, o vídeo mostra uma jovem a referir-se aos seus genitais como tendo "14 anos" e poderá, segundo explicou um agente ao jornal The New Yorker, levar R. Kelly a ser acusado no estado do Illinois.

O mesmo agente confirmou que essa acusação se encontra "pendente" e que o cantor "pode ser preso em breve".

Já o advogado de R. Kelly, Steven Greenberg, afirmou desconhecer "quaisquer novas informações" em torno do cantor. "Não fomos informados por ninguém e não fomos contactados pelas autoridades", disse.

Um outro advogado, Michael Avenatti, diz representar um "delator" que terá entregue o vídeo ao Ministério Público de Cook County, em Chicago, no fim de semana passado.

"O meu cliente conhece a identidade da rapariga e R. Kelly. Trabalhou com ele durante décadas, e conheceu a rapariga por diversas vezes", explicou.

Recorde-se que R. Kelly tem estado debaixo de fogo nas últimas semanas, após a estreia do documentário "Surviving R. Kelly". O cantor é acusado de vários crimes de natureza sexual por diversas mulheres.