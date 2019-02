A mais recente confirmação para o Galp Beach Party é o DJ e produtor Marshmello, que atua no dia 29 de junho na praia do Aterro Norte, em Leça da Palmeira (Matosinhos).

Marshmello é um dos mais reconhecidos DJs e produtores de EDM da atualidade. Em 2018, lançou “Friends”, com Anne-Marie, cujo videoclipe soma mais de 400 milhões de visualizações, e “Happier”, com os Bastille, que já ultrapassou as 180. O DJ de Filadélfia editou no ano passado o álbum “Joytime II”, ano em que também atuou em Portugal, no festival MEO Sudoeste (à semelhança do que acontecera em 2017). Este ano, já se conhece o single “Biba”, uma colaboração com os cantores indianos Pritam e Shirley Setia, e "Sell Out", com o produtor de dubstep de Los Angeles SVDDEN DEATH.

Confirmados no evento nortenho estão:

28 de junho

Vini Vici

Da Tweekaz



29 de junho

Marshmello

Salvatore Ganacci

Os bilhetes estão à venda ao preço de 21 euros (diário) e 31 euros (passe geral)