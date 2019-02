Já é conhecida a data de saída do álbum de estreia de Manel Cruz.



O músico do Porto, conhecido como vocalista dos Ornatos Violeta e protagonista de outros projetos, como Pluto, Supernada e Foge Foge Bandido, lançará “Vida Nova” a 5 de abril.



Recorde-se que o disco, o primeiro de Manel Cruz em nome próprio, esteve anunciado para 2018, chegando também a ter um outro título: “Cães e Ossos”.



As canções de “Vida Nova” foram compostas maioritariamente no ukulele, pode ler-se em comunicado de imprensa.



Ouça aqui a canção nova, 'O Navio Dela', com música e letra de Manel Cruz e arranjos de António Serginho, Eduardo Silva, Manel Cruz e Nico Tricot. Além destes músicos, tocam em 'O Navio Dela' Carina Albuquerque (violoncelo) e Daniel Dias (trombone, bombardino).

Este ano, Manel Cruz voltará também aos palcos com os Ornatos Violeta, que darão concertos no NOS Alive, MEO Marés Vivas e Festival F, em Faro.